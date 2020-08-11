В микрорайоне «Балтийская жемчужина» не будет магазинов в цокольных этажах — руководитель «Псковжилстроя»

10:31, 11 августа 2020, ПАИ

В микрорайоне «Балтийская жемчужина» не планируется размещать магазины в цокольных этажах. Об этом заявил директор государственной компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 11 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Есть у нас помещение коммерческое, мы его реализовали, думали, чтобы сдать, но пришли к выводу, что в этом районе не нужно делать магазинов. Это не проходной двор, чтобы приезжали постоянно машины, загружались продуктами. Здесь должно быть тихо и спокойно. Магазины здесь недалеко», - считает Абрамов.

Он также рассказал, что пока на цокольных этажах находятся хозяйственные помещения для управляющих компаний, в некоторых домах такие помещения и вовсе пустуют. Два дома «Балтийской жемчужины» будут сданы в сентябре этого года, но в строящихся трех домах уже проданы почти все квартиры, осталась одна.