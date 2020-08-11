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Общество

Михаил Ведерников предложил сделать вдоль Рижского проспекта велосипедную дорожку

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил сделать вдоль Рижского проспекта в Пскове велосипедную дорожку. Об этом глава региона заявил на торжественном открытии и осмотре отремонтированного Рижского проспекта 11 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин заверил Михаила Ведерникова, что этот вопрос будет «проработан». Он также обратил внимание главы региона на то, что ширина пешеходной зоны сужается и не позволяет сделать велосипедную дорожку слишком длинной.

Глава региона поблагодарил местных подрядчиков за ремонт проспекта и за то, что они соответствуют стандартам работ и «четко выполняют работу» с опережением сроков.

«На следующий год конкурсы нужно проигрывать, чтобы у подрядчиков была возможность материалы заранее покупать. Объём финансирования по дорожному фонду увеличили в 2 раза с 2017 года. Надо темп держать и наращивать», - заключил губернатор.

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