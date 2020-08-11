Занятия в школах начнутся с 1 сентября в очном формате

12:23, 11 августа 2020, ПАИ

В России занятия в школах начнутся с 1 сентября в очном формате при соблюдении мер санитарной безопасности, сообщили в Минпросвещения, пишет газета «Известия».

3 августа Роспотребнадзор назвал требования к школам в условиях пандемии. Согласно этим правилам, за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение составят только занятия, требующие специального оборудования, например физкультура.

При этом в сообщении федерального ведомства подчеркивалось, что с 1 сентября власти намереваются возобновить очное обучение.