17 августа в Пскове пройдёт выставка археологических находок

16:23, 11 августа 2020, ПАИ

Археологический центр Псковской области подготовил выставку наиболее интересных находок этого полевого сезона. Выставка приурочена ко Дню археолога и будет доступна посетителям только 17 августа, сообщается в Instagram учреждения.

«Всё ближе День археолога и наш традиционный обзор находок текущего полевого сезона. Самые интересные вещи из раскопов 2020 года занимают свои места в витринах. Мини-выставка будет работать только два дня: 14 августа для представителей прессы, 17 августа - для всех желающих», - написали сотрудники центра.

Посетить выставку 17 августа смогут все желающие, но по предварительной записи и с соблюдением всех требований безопасности.