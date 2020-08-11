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Общество

Более 200 человек увлекаются полётами на парапланах в Псковской области

В Псковской области насчитывается около 200 человек, которые увлекаются полетами на параплане. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал человек, стоявший у истоков этого движения в регионе, Мирон Антипов.

«На Соколиху [гора в Псковском районе, с которой взлетают парапланы] часто приезжают новички, наблюдают, задают вопросы, думают, стоит попробовать или нет. Пробуют летать в тандеме с инструктором, дальше могут зацепиться и начать учиться, а кому-то и бесплатно это не надо», - поделился Мирон Антипов.

Гость эфира рассказал, что пилоты парапланов часто помогают МЧС в поисках людей или участвуют в массовых праздниках, но чаще на парапланеристов, по словам Мирона, смотрят «как на банду хулиганов».

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