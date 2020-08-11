Спортивный комплекс у лицея «Развитие» в Пскове смогут посещать все желающие

16:33, 11 августа 2020, ПАИ

Физкультурный комплекс у лицея «Развитие» в Пскове будет открыт для всех желающих, там смогут заниматься не только школьники, но и все жители микрорайона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, 11 августа спортивный объект осмотрел председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по партийным проектам Александр Котов.

По словам заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, стадион будет открыт с утра до вечера. «В восемь утра будем открывать, в восемь закрывать. У нас уже и старший определён – человек будет работать на объекте и присматривать за ним», - сообщил Александр Коновалов.

К настоящему времени на объекте завершили все земляные работы – сделали дренаж, проложили водопровод и все необходимые подземные коммуникации, установили коробку, смонтировали видеонаблюдение, подготовили площадку для трибуны. Сейчас рабочие ставят ограждение и готовят основание для укладки покрытия на беговых дорожках и футбольном поле.

Оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) также включает несколько тренажёров, небольшую воркаут-площадку и яму для прыжков в длину.

Руководитель подрядной организации Андрей Крот рассказал, что в зависимости от вида работ на объект выходит от 7 до 12 человек.

В перспективе на стадионе может появиться и туалет, хотя в проекте его нет. На необходимость обратил внимание Александр Котов – такой вопрос возник и в Плюссе, где сейчас завершается строительство аналогичного ФОКОТа.

«Наша главная цель – как можно больше людей привлечь к здоровому образу жизни. Такие объекты нужны и в областном центре, и в районах. В силу недостатка бюджетных средств региону сложно самостоятельно решать настолько масштабную задачу, - резюмировал Александр Котов. - Но здесь речь идёт о федеральных деньгах. Это партийный проект – фракция «Единой России» в Государственной Думе лоббирует его финансирование. За счёт федерального бюджета полностью приобретается оборудование, субъект на условиях софинансирования обеспечивает подготовку основания и установку, в задачи муниципалитетов входит подготовка проектной документации».

ФОКОТ в Пскове – уже третий по счёту в Псковской области. «Первый был открыт в Великих Луках на острове Дятлинка летом 2015 года, аналогичный строится в Плюссе, где уже высокая стадия готовности. Ещё два таких же спортивных объекта появятся в Себеже и Печорах – проектная документация прошла государственную экспертизу, в самое ближайшее время будут объявлены торги по определению подрядчика», - сообщил заместитель секретаря реготделения «Единой России».

Решение о строительстве ФОКОТа в городе Пскове приняли в конце 2019 года. Изначально его планировали возвести в Новоржевском районе. Однако местные власти не сумели в срок провести конкурсные процедуры и приступить к реализации. Около 13 миллионов рублей, заложенных в областном бюджете на подготовку основания и монтаж, так и не были потрачены, но перенести их на 2020 год было невозможно – к реализации уже готовились проекты в Печорах и Себеже. По решению губернатора Михаила Ведерникова и руководства областного отделения партии «Единая Россия» оборудование, приобретённое за счёт федеральных средств, было передано городу Пскову, администрация которого сумела изыскать необходимые ресурсы в местном бюджете.