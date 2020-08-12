400 пакетов передал «Экопром» Гдову для проведения субботника в крепости

14:07, 12 августа 2020, ПАИ

400 пакетов для ТКО передал Экопром администрации Гдова для проведения экологической акции «Зелёная весна». 120-литровые мешки раздадут участникам уборки территории городской крепости 13 августа. Собранный на субботнике мусор вывезет ООО «Мехуборка Псков», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром».

Начало субботника – 13 июня в 11:00 у районного Центра досуга и культуры. Принять участие в субботнике может любой желающий. По возможности при себе необходимо иметь грабли, вилы, лопаты, уборочную технику.

В компании также отметили, что в акции «Зелёная весна» гдовичи впервые приняли участие в 2019 году. Тогда жители города и района стали победителями во всероссийском конкурсе, организованном Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы.