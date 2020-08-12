0
15:40
50,7% младенцев в Псковской области родились у женщин до 30 лет
15:39
«Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше
14:59
В Псковской области нашли родственников погибшего в 1941 году красноармейца
14:52
91 образовательное учреждение Пскова готово к соблюдению противопандемических мер
14:07
400 пакетов передал «Экопром» Гдову для проведения субботника в крепости
13:55
Памятник воздухоплаванию появится в Великих Луках
12:58
Антитеррористические учения прошли в Пскове
Еще новости
Общество

400 пакетов передал «Экопром» Гдову для проведения субботника в крепости

400 пакетов для ТКО передал Экопром администрации Гдова для проведения экологической акции «Зелёная весна». 120-литровые мешки раздадут участникам уборки территории городской крепости 13 августа. Собранный на субботнике мусор вывезет ООО «Мехуборка Псков», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром».

Начало субботника – 13 июня в 11:00 у районного Центра досуга и культуры. Принять участие в субботнике может любой желающий. По возможности при себе необходимо иметь грабли, вилы, лопаты, уборочную технику.

В компании также отметили, что в акции «Зелёная весна» гдовичи впервые приняли участие в 2019 году. Тогда жители города и района стали победителями во всероссийском конкурсе, организованном Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

50,7% младенцев в Псковской области родились у женщин до 30 лет
12 августа 2020
50,7% младенцев в Псковской области родились у женщин до 30 лет
«Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше
12 августа 2020
«Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше
В Псковской области нашли родственников погибшего в 1941 году красноармейца
12 августа 2020
В Псковской области нашли родственников погибшего в 1941 году красноармейца
91 образовательное учреждение Пскова готово к соблюдению противопандемических мер
12 августа 2020
91 образовательное учреждение Пскова готово к соблюдению противопандемических мер
400 пакетов передал «Экопром» Гдову для проведения субботника в крепости
12 августа 2020
400 пакетов передал «Экопром» Гдову для проведения субботника в крепости
Памятник воздухоплаванию появится в Великих Луках
12 августа 2020
Памятник воздухоплаванию появится в Великих Луках
Антитеррористические учения прошли в Пскове
12 августа 2020
Антитеррористические учения прошли в Пскове
Почти 20% российских медиков имеют иммунитет к коронавирусу
12 августа 2020
Почти 20% российских медиков имеют иммунитет к коронавирусу

Идет загрузка...