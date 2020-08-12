На улице Герцена в Пскове реконструируют ливневую канализацию

14:56, 12 августа 2020, ПАИ

В Пскове на улице Герцена идет реконструкция сетей ливневой канализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова.

В ведомстве также отметили, что в связи с тем, что при проведении земляных работ проводятся археологические исследования, ориентировочный срок окончания работ по реконструкции инженерных сетей — август 2020 года.

После завершения работ по реконструкции сетей буду выполнены мероприятия по благоустройству прилегающей территории согласно проектно-сметной документации в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.