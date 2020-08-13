В гдовском центре «Дубно» закончили ремонт
Косметический ремонт завершили в гдовском центре внешкольной работы с детьми «Дубно», пишет газета «Гдовская заря».
В помещении покрасили полы, отремонтировали кабинеты, наладили освещение в зале. На объекте трудятся гдовские школьники, которым предоставили возможность заработать во время летних каникул.
Директор центра Андрей Нудьга отметил, что к отопительному сезону учреждение готово на 100%. Кроме того, были приведены в порядок помещения для внеклассных занятий.