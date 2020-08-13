Дачники из Санкт-Петербурга и Москвы не платят за мусор в Псковской области

11:49, 13 августа 2020, ПАИ

Приезжающие в Псковскую область на летний период дачники из Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов в основной массе не платят за мусор, сообщил на пресс-конференции, посвященной экологической реформе в регионе, директор компании «Экопром» Сергей Пайст.

Он отметил, что есть те, кто заключил временный договор и оплачивает вывоз своего мусора. Таких сознательных граждан - очень маленькая часть, меньше 1%, при этом в Псковской области очень много людей, которые проживают временно. Получается, что из 50 домов в деревне только пять получают квитанции.

По словам Сергея Пайста, идентифицировать таких людей практически невозможно. Возможный путь решения проблемы - идентификация по объектам недвижимости.