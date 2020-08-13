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Общество

Участок улицы Петровской отремонтируют в Пскове осенью

В этом году в Пскове отремонтируют участок улицы Петровской от Коммунальной улицы до Комсомольской площади, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

УГХ Пскова уже разыграло контракт, подрядчиком станет ООО «ДорСтройСервис».

Дорожные рабочие отремонтируют покрытие проезжей части и тротуары. Срок выполнения работ – 15 октября.

В пресс-службе администрации добавили, что бюджетные средства, предназначенные для ремонта улично-дорожной сети города Пскова в 2020 году, уже распределены. В случае выделения достаточного финансирования власти рассмотрят возможность ремонта Комсомольской площади в Пскове в 2021 году.

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