1154 кандидата выдвинула «Единая Россия» на муниципальные выборы в Псковской области

15:22, 13 августа 2020, ПАИ

1154 кандидата выдвинула партия «Единая Россия» для участия в муниципальных выборах в Псковской области, которые состоятся в сентябре. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Александр Козловский отметил, что большинство кандидатов познакомилось с избирателями еще весной, работая в регионе в качестве волонтеров. Они принимали активное участие в раздаче средств индивидуальной защиты. «Все два месяца мы были у себя на местах и работали, знакомились с избирателями, не выключались из повестки. Во время пандемии «Единая Россия» продолжала работать», - подчеркнул депутат.

Также гость эфира отметил, что местные жители хорошо знакомы с кандидатами от партии, так как они представляют свои места, а не приехали из других регионов.

В 2020 году в Псковской области состоятся 114 избирательных кампаний: в 108 поселениях области пройдут выборы депутатов городских и сельских поселений, также состоятся выборы в Собрания депутатов Себежского, Куньинского, Невельского районов и выборы главы Себежского района. А также дополнительные выборы по одномандатным округам в Собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов.

Единый день голосования в этом году выпал на 13 сентября.