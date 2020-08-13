0
15:10
Начался прямой эфир ПАИ-live с депутатом Государственной Думы Александром Козловским (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:16
Депутат Госдумы Александр Козловский выйдет в прямой эфир ПАИ-live
18:28
19-е место занял Михаил Ведерников в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
00:39
Псковский губернатор обратился к жителям Псковской области
15:11
О видах пенсий, как они начисляются и кому положены – в интервью сенатора Елены Бибиковой
21:40
Лукашенко предложил перелить оппозиционерам свою кровь
16:04
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
Еще новости
Политика

1154 кандидата выдвинула «Единая Россия» на муниципальные выборы в Псковской области

1154 кандидата выдвинула партия «Единая Россия» для участия в муниципальных выборах в Псковской области, которые состоятся в сентябре. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Александр Козловский отметил, что большинство кандидатов познакомилось с избирателями еще весной, работая в регионе в качестве волонтеров. Они принимали активное участие в раздаче средств индивидуальной защиты. «Все два месяца мы были у себя на местах и работали, знакомились с избирателями, не выключались из повестки. Во время пандемии «Единая Россия» продолжала работать», - подчеркнул депутат.

Также гость эфира отметил, что местные жители хорошо знакомы с кандидатами от партии, так как они представляют свои места, а не приехали из других регионов.

В  2020 году в Псковской области состоятся 114 избирательных кампаний: в 108 поселениях области пройдут выборы депутатов городских и сельских поселений, также состоятся выборы в Собрания депутатов Себежского, Куньинского, Невельского районов и выборы главы Себежского района. А также дополнительные выборы по одномандатным округам в Собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов.

Единый день голосования в этом году выпал на 13 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Начался прямой эфир ПАИ-live с депутатом Государственной Думы Александром Козловским (ПРЯМОЙ ЭФИР)
13 августа 2020
Начался прямой эфир ПАИ-live с депутатом Государственной Думы Александром Козловским (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Депутат Госдумы Александр Козловский выйдет в прямой эфир ПАИ-live
13 августа 2020
Депутат Госдумы Александр Козловский выйдет в прямой эфир ПАИ-live
19-е место занял Михаил Ведерников в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
12 августа 2020
19-е место занял Михаил Ведерников в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
Псковский губернатор обратился к жителям Псковской области
09 августа 2020
Псковский губернатор обратился к жителям Псковской области 2
О видах пенсий, как они начисляются и кому положены – в интервью сенатора Елены Бибиковой
08 августа 2020
О видах пенсий, как они начисляются и кому положены – в интервью сенатора Елены Бибиковой
Лукашенко предложил перелить оппозиционерам свою кровь
07 августа 2020
Лукашенко предложил перелить оппозиционерам свою кровь
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
07 августа 2020
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
ВИДЕО: Из инвалидной коляски – на вейкборд
05 августа 2020
ВИДЕО: Из инвалидной коляски – на вейкборд

Идет загрузка...