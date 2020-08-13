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Общество

За незаконное пересечение границы Псковской области осудят жителя Литвы

Жителя Литвы осудят за незаконное пересечение границы Псковской области, сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

35-летний житель Литвы 19 июня 2020 года днём, двигаясь из Латвии в Россию в обход пункта пропуска, незаконно пересёк государственную границу в 3 000 метрах южнее деревни Скангали Пыталовского района.

Через шесть часов мужчина был задержан сотрудниками ФСБ на окраине деревни Гавры Пыталовского района. Уголовное дело было передано в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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