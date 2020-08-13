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Общество

ВТБ: оборот российских кинотеатров упал на 95%

Россияне не спешат возвращаться в кинотеатры после возобновления их работы. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, в период с 1 по 10 августа оборот российских кинотеатров сократился до 5% от значений за аналогичный период прошлого года. При этом, в отличие от Москвы, в остальных регионах покупка билетов онлайн выросла в три раза.

Российские кинотеатры закрылись весной из-за пандемии коронавируса. В Москве они возобновили работу с 1 августа, в отдельных регионах – еще в июне-июле, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

С 1 по 10 августа спрос на просмотр кино на большом экране резко сократился по сравнению с августом прошлого года. В целом по России затраты на билеты снизились до 5% от значений августа 2019 г., в Москве – 4,9%, в других регионах – 5,4%.   

В Москве чаще покупают билеты непосредственно в кинотеатре – объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, в то время как заказ электронных билетов – только 3%. В регионах ситуация обратная: если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз – по числу транзакций.

«Август – традиционно «низкий сезон» для российских кинотеатров из-за периода отпусков. В этом году ситуация усложняется тем, что кино открывается после пандемии одним из последних в индустрии развлечений. Пока в залах соблюдается принцип «шахматной рассадки», что уже ограничивает их заполняемость минимум на 50%. Кроме того, отложен прокат фильмов, которые мы традиционно называем «кассовыми», плюс многие премьеры россияне уже успели посмотреть благодаря онлайн-кинотеатрам в интернете. Все это говорит о том, что кино будет восстанавливаться дольше других сегментов развлечений. По нашей оценке, возвращение к показателям прошлого года в нынешних условиях возможно не раньше конца года, когда в прокат могут выйти традиционно популярные новогодние премьеры», - комментирует вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек. 

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