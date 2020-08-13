На сырость, плесень и трещины из-за скопления нечистот жалуются жильцы дома в Серёдке

16:58, 13 августа 2020, ПАИ

Жильцы двухэтажного дома на улице Рыбакова в поселке Серёдка жалуются на скопившиеся в выгребной яме нечистоты, которые приводят к постоянной сырости, неприятному запаху и трещинам в стенах дома. Свою жалобу жительница Псковского района оставила на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Псковичка отмечает, что жильцы дома неоднократно обращались к сотрудникам жилищно-коммунальной сферы поселка, но на их просьбы не отреагировали.

«А у нас аварийная ситуация! Сливные и фекальные воды не уходят в канализацию, а много лет скапливаются в выгребной яме. Выгребная яма переполнена и находится в ужасающем состоянии, подмыт фундамент дома, сырость в квартирах, плесень, пошли множественные трещины по дому. А «ароматы» и внешний вид из кухонных окон дома даже не описать приличными словами. Нас очень волнует судьба нашего дома, так как неизвестно, сколько он простоит с этими трещинами и не будет ли обрушений. Просим помочь, разобраться в данной ситуации и принять необходимые меры», - пожаловалась женщина.