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Общество

ФОТОФАКТ: Гарантийный ремонт дороги на центральной улице начался в Гдове

В Гдове подрядная организация «Лидерстрой» приступила к исправлению ошибок, которые проявились буквально через месяц после ремонта участка центральной улицы. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Сейчас дорожники в рамках гарантийных обязательств выбирают участками асфальт. Затем здесь будет залит новый асфальт и сверху от моста у бани до перекрёстка с Кингисеппской зальют поверхностный слой (гранитная крошка с битумом).

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