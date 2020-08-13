ФОТОФАКТ: Гарантийный ремонт дороги на центральной улице начался в Гдове

19:46, 13 августа 2020, ПАИ

В Гдове подрядная организация «Лидерстрой» приступила к исправлению ошибок, которые проявились буквально через месяц после ремонта участка центральной улицы. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Сейчас дорожники в рамках гарантийных обязательств выбирают участками асфальт. Затем здесь будет залит новый асфальт и сверху от моста у бани до перекрёстка с Кингисеппской зальют поверхностный слой (гранитная крошка с битумом).