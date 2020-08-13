Молодой фельдшер в гдовском посёлке получила новую квартиру

21:15, 13 августа 2020, ПАИ

В посёлке Чернёво Гдовского района фельдшер Анастасия Зимина получила квартиру. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

«Мне до сих пор не верится! – рассказала по телефону фельдшер Чернёвского ФАПа. – Я от всей души благодарю главврача Гдовской районной больницы Елену Зайцеву за её причастность к этому делу, а также депутата областного Собрания депутатов Владимира Яникова, который держал руку на пульсе, напоминая о моём вопросе в администрации региона. Но без поддержки местной власти, а именно депутата Николая Авдейчика, процесс, наверное, до сих пор бы стоял на месте. Его личная инициатива, поддержка, активность здесь, на месте, ускорили оформление всех необходимых документов. Каждого, кто способствовал этому большому делу, от всей души благодарю!»

Ещё в ноябре прошлого года губернатор Псковской области подписал документ о предоставлении молодому земскому доктору муниципального жилья. Но бумажные формальности затянулись почти на год, отметили в газете.