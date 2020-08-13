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Общество

Псковская область получит из федерального бюджета более 86 млн рублей на организацию горячего питания школьников

В этом году Псковская область получит более 86 млн рублей на софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания младших школьников в рамках государственной программы «Развитие образования». Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно на федеральном уровне обсуждал необходимость оказания господдержки региону в организации горячего питания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В документе Правительства РФ также определён расчётный объём потребности субъекта в субсидии из федерального бюджета в последующие два года. В 2021 году на организацию горячего питания младших школьников планируется направить в 2,5 раза больше – более 235 млн рублей, в 2022 году – порядка 245 млн рублей.

«Все школы, которые готовы организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидию от государства уже в новом учебном году. Её размер будет зависеть от количества учащихся младших классов в подготовленных к организации горячего питания школах. Средства поступят в регионы до начала нового учебного года», – отмечается на сайте Правительства РФ. В целом в субъекты по распоряжению Михаила Мишустина в этом году будет направлено более 22 млрд рублей. На последующие два года запланировано около 113 млрд рублей.

В Псковской области охват горячим питанием в целом составляет порядка 90 % учащихся, что выше общероссийского показателя, сообщил председатель комитета по образованию Александр Седунов. Вместе с тем он отметил, что большинство школ в регионе – 1960-70-х годов постройки, поэтому многие помещения нуждались в ремонте и замене оборудования. «Где-то ситуация требовала дополнительных финансовых вложений, чтобы организовать питание с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В иных случаях был необходим поиск дополнительных нестандартных решений. На сегодняшний день в рамках поручений губернатора Михаила Ведерникова с муниципалитетами проведена детальная проработка вопросов организации питания младших школьников. Учтены все нюансы, в том числе пожелания родителей и учителей. Соответствующие заявки отправлены в Минобразования РФ. В настоящее время основная часть мероприятий, за исключением некоторых работ капитального характера, выполнена», – проинформировал председатель регионального комитета по образованию.

В частности, решён вопрос в Залитской школе Псковского района и Нежадовской школе Плюсского района, где ранее горячее питание учащимся не предоставлялось. В Подборовской школе Гдовского района к началу учебного года будет завершён капитальный ремонт пищеблока и столовой. В ряде учреждений образования также выполнены косметические ремонты помещений для приёма и приготовления пищи. В частности, речь идёт о Тямшанской, Дедовичской № 1, Моглинской, Заплюсской, Порчеченской, средних школах № 2, 17 города Великие Луки, о Великолукском педагогическом лицее и Великолукской кадетской школе. Кроме того, в Воронцовской и Гдовской школах вопрос с нехваткой посадочных мест решён за счёт изменения графика учебного процесса. А в Башовской, Насвинской и Гдовской средних школах вместо изношенного оборудования приобретено новое.

Перед началом учебного процесса региональным управлением Роспотребнадзора совместно с муниципальными управлениями образования будет проведён ряд проверочных мероприятий по оценке готовности учреждений к организации питания.

По поручению президента России все учащиеся начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Сегодня в России около 6,8 млн младших школьников. По прогнозам на 2021 год, их будет 7,1 млн человек, на 2022 год – 7,2 млн учащихся. В настоящее время в Псковской области около 28 тыс. младших школьников.

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