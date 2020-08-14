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Общество

В России хотят изменить правила перевозки малолетних детей в самолётах

Изменить правила перевозки малолетних детей в самолётах планируют в России. Внести поправки предложил депутат Госдумы Наталья Кувшинова, пишет газета «Известия».

В частности, она предложила выдавать пассажирам с малолетними детьми на коленях дополнительные ремни. В настоящее время авиакомпании не обязаны предоставлять пассажирам дополнительные ремни, и такая норма в российском законодательстве отсутствует.

В «Победе» подтвердили, что не используют дополнительные средства защиты, сославшись на результаты опытов компании производителя ремней AmSafe. Компания в начале этого года установила, что использование дополнительных ремней может привести к травмированию детей.

В мире сегодня нет единого подхода к использованию таких средств. Они запрещены авиавластями США, их не используют в Канаде, но применяют в Европе.

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