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Общество

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей предложил Минтруд. Его величина по отношению к первому кварталу 2020 года увеличилась на 5,8%, пишет ТАСС.

Минтруд предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения, 12 392 рублей – для трудоспособного населения, а 9 422 рублей – для пенсионеров, для детей – 11 423 рублей.

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года по отношению к I кварталу 2020 года увеличилась на душу населения на 5,8%, для трудоспособного населения - на 5,6%, для пенсионеров - на 5,3%, для детей - на 6,5%.

Увеличение прожиточного минимума обусловлено повышением цен на продукты. В среднем за второй квартал 2020 года цена на лук репчатый выросла на 56,9%, а на картофель - на 41,7%, на морковь – на 32,2%.

Кроме того, повысились цены на все молочные продукты.

При этом в документе отмечено, что цены на свежие огурцы и помидоры снизились на 33,9% и 12,6%, соответственно.​​​​

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