День, который так (не) ждали — Анна Кузыченко о готовности к 1 сентября

12:02, 14 августа 2020, ПАИ

Руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко стала гостьей проекта ПАИ-live. Главной темой разговора стала подготовка детсадов и школ к началу учебного года, который в этот раз начнется непривычно.

Какие новые обязательства накладывает Роспотребнадзор на педагогов, почему ученикам и родителям предстоит быть еще дисциплинированнее, как будут входить и выходить дети в школу, где столовую сдедали из гардероба, а из рекреаций — новые классы, почему 2 и 3 сентября труднее 1-го — об этом и многом другом в разговоре руководителя проекта ПАИ-live Александра Машкарина и Анны Кузыченко.