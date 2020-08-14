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Общество

Анна Кузыченко расскажет о готовности к 1 сентября в эфире ПАИ-live

В 12:00 руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко станет гостьей проекта ПАИ-live. Главной темой разговора станет подготовка детсадов и школ к началу учебного года, который в этот раз начнется непривычно.

Какие новые обязательства накладывает Роспотребнадзор на педагогов, почему ученикам и родителям предстоит быть еще дисциплинированнее, как будут входить и выходить дети в школу, где столовую сдедали из гардероба, а из рекреаций — новые классы, почему 2 и 3 сентября труднее 1-го — об этом и многом другом в разговоре руководителя проекта ПАИ-live Александра Машкарина и Анны Кузыченко.

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