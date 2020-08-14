Перспективы сотрудничества власти, бизнеса и науки обсудили на заседании клуба «5’o clock» в «Моглино»

10:36, 14 августа 2020, ПАИ

Стандарты экологического менеджмента, «Промышленность 4.0», увеличение роли вузов в развитии региона и другие темы обсудили эксперты профильных областей 12 августа в рамках заседания клуба «5’o clock».

ОЭЗ «Моглино» вновь объединила представителей науки, бизнеса и власти в обсуждении концептуальных вопросов «Устойчивого развития». В повестку встречи клуба «5’o clock» вошли доклады и дискуссии о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, а также стандарты ISO в ОЭЗ «Моглино». По итогу встречи можно сделать вывод, что стратегия развития науки и образования в контексте региональной специализации - это и есть переход к новому промышленному укладу 4-го поколения.

В «5’o clock» на этот раз приняли участие представители не только из разных регионов России, но и разных концов мира. В дистанционном формате об Индустрии 4.0. рассказал профессор бизнес-университета Ниенроде (Нидерланды) Боб де Вит, специализирующийся на теории развития промышленности и технологий. С аудиторией ОЭЗ «Моглино» профессор поделился своими исследованиями того, как многие цифро-, биотехнологии и устойчивые энергетические решения влияют на трансформацию компаний, отраслей и обществ. Доктор де Вит подчеркнул, что волна цифровизации и такие её технологии, как BigData, блокчейн и система Smart Sustainability, трансформируют отдельные сферы жизни общества. Через технологии внедрения искусственного интеллекта произойдёт апгрейд самого Человека до Homo Sapiens 2.0.

Со стороны иностранного бизнеса были представлены консалтинговое агентство Барселоны, работающее по локализации инвестиций и Федерация свободных и особых экономических зон мира FEMOZA из Женевы, которая предоставляет услуги по поддержке зон и масштабировании устойчивых цепочек поставок. Специалисты поделились успешными кейсами выстраивания отношений между правительствами стран Европы, США и специальными экономическими зонами с одной стороны и с иностранными инвесторами – с другой. Российскую науку в вопросах развития фундаментальных исследований представили несколько учёных. О международных стандартах экологического менеджмента на встрече «5’o clock» рассказала Елена Тихомирова, доктор биологических наук профессор Саратовского государственного технического университета отметила, что основа ISO стандарта – интеграция системы экологического менеджмента с общей системой управления организацией. Также ученый, специализирующийся на синтезе полимеров Керницкий Виктор поделился технологиями, которые могут быть успешно коммерциализированы и стать основой для множества бизнес-проектов.

Со стороны Псковского государственного университета выступил Тарас Антал, доктор биологических наук. Учёный рассказал о программе научно-образовательных консорциумов «Вернадский», которые уже два года успешно объединяют научные центры по всей стране в единую сеть, позволяя проводить фундаментальные и прикладные научные исследования. Во время «5’o clock» было анонсировано создание консорциума «Вернадский – Псковская область – Западный Форпост», который нацелен на эффективное использование передовых достижений образования, науки и технологий для долгосрочного развития Псковской области. ОЭЗ «Моглино» - это место для локализации не только высокотехнологичных предприятий, но и реальная перспектива для НИОКР и центра компетенций. Мы уверены в успехе наших объединенных усилий и прежде всего сотрудничества бизнеса, власти и науки на благо нашего региона», - подвела итог директор ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.