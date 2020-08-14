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Общество

Найденную под проезжей частью на улице Леона Поземского постройку закопали

Средневековую каменную постройку, которую обнаружили археологи во время раскопок на улице Леона Поземского в Пскове, законсервировали и закопали. Об этом сообщили представители Археологического центра Псковской области на пресс-конференции 14 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На самом деле - рядовая постройка, подземная часть здания, которая уходила под проезжую часть», - отметила директор учреждения Марина Кулакова. Дело в том, от постройки XVIII века остались только фундаменты, позднее помещения неоднократно перестраивали в XX веке. Таким образом, особой ценности, в частности археологической, эта находка не несет.

Специалисты раскрыли только часть постройки, установили, где связисты смогут поставить колодец, не нарушая целостности древнего строения, дальше работы не продолжили. 

Ранее псковичи, узнав о находке, предлагали сделать часть постройки культурным и туристическим объектом. На это археологи ответили: «Полностью раскрывать объект долго, дорого и непонятно, целесообразно ли».

«Нашей задачей было ее сохранить, что мы и сделали», - отметила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

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