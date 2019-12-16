Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье

13:31, 16 декабря 2019, ПАИ

Ранее неизвестный объект гражданской архитектуры конца XVII - первой половины XVIII века обнаружили археологи во время работ в сквере Народовластия в Пскове. Об этом сообщается в «Инстаграме» Археологического центра Псковской области.

Каменная постройка со сводами и столбом в центре частично уходит под проезжую часть улицы Леона Поземского. Сейчас археологи освобождают конструкции от засыпки и мусора, чтобы зафиксировать особенности постройки, в том числе с помощью трёхмерного лазерного сканирования. Затем будет принято решение о консервации и возможном экспонировании нового архитектурно-археологического объекта, отмечают специалисты.



