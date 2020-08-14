0
15:28
Перед началом учебного года в Великих Луках поверяют безопасность школ
14:21
Органные концерты в Печорах можно посетить с апреля по октябрь
14:02
Внутри и снаружи органа - ПАИ-live c музыкантом Денисом Маханьковым
13:24
Более 1500 находок сделали псковские археологи в этом сезоне
13:05
В Псковской инженерно-лингвистической гимназии откроют пять первых классов
12:57
Найденную под проезжей частью на улице Леона Поземского постройку закопали
12:44
Школы и детские сады Пскова будут работать с ограничениями до 1 января
Еще новости
Общество

Внутри и снаружи органа - ПАИ-live c музыкантом Денисом Маханьковым

В Печорах уже несколько лет энтузиасты своего дела восстанавливают орган в лютеранской кирхе Святого Петра. Орган уникальный, входит в число десяти исторических органов России.

Увидевший его в 2014 году в плачевном состоянии молодой органист Денис Маханьков загорелся желанием восстановить его. Вот уже шесть лет он и его супруга занимаются организацией концертов органной музыки, сборы от которых идут не реконструкцию органа.

В проекте ПАИ-live Денис Маханьков расскажет об истории органа, почему органисты со всей страны едут в Печоры, и покажет то, чего еще никто не видел, - изнанку инструмента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Перед началом учебного года в Великих Луках поверяют безопасность школ
14 августа 2020
Перед началом учебного года в Великих Луках поверяют безопасность школ
Органные концерты в Печорах можно посетить с апреля по октябрь
14 августа 2020
Органные концерты в Печорах можно посетить с апреля по октябрь
Внутри и снаружи органа - ПАИ-live c музыкантом Денисом Маханьковым
14 августа 2020
Внутри и снаружи органа - ПАИ-live c музыкантом Денисом Маханьковым
Более 1500 находок сделали псковские археологи в этом сезоне
14 августа 2020
Более 1500 находок сделали псковские археологи в этом сезоне
В Псковской инженерно-лингвистической гимназии откроют пять первых классов
14 августа 2020
В Псковской инженерно-лингвистической гимназии откроют пять первых классов
Найденную под проезжей частью на улице Леона Поземского постройку закопали
14 августа 2020
Найденную под проезжей частью на улице Леона Поземского постройку закопали
Школы и детские сады Пскова будут работать с ограничениями до 1 января
14 августа 2020
Школы и детские сады Пскова будут работать с ограничениями до 1 января
Около 900 ясельных мест появилось в Пскове в этом году
14 августа 2020
Около 900 ясельных мест появилось в Пскове в этом году

Идет загрузка...