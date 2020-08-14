Внутри и снаружи органа - ПАИ-live c музыкантом Денисом Маханьковым

14:02, 14 августа 2020, ПАИ

В Печорах уже несколько лет энтузиасты своего дела восстанавливают орган в лютеранской кирхе Святого Петра. Орган уникальный, входит в число десяти исторических органов России.

Увидевший его в 2014 году в плачевном состоянии молодой органист Денис Маханьков загорелся желанием восстановить его. Вот уже шесть лет он и его супруга занимаются организацией концертов органной музыки, сборы от которых идут не реконструкцию органа.

В проекте ПАИ-live Денис Маханьков расскажет об истории органа, почему органисты со всей страны едут в Печоры, и покажет то, чего еще никто не видел, - изнанку инструмента.