На Гдовской трассе дорожные работы идут в две смены

13:50, 14 августа 2020, ПАИ

В две смены идут дорожные работы на Гдовской трассе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжаются работы на автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. Рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы идут в две смены – днём и ночью. На объекте трудятся около 70 человек, работает более 20 единиц специальной техники. Только в укладке асфальта задействованы щетка, поливомоечная машина, гудронатор, перегружатель, асфальтоукладчик, четыре катка и самосвальный парк.

При укладке верхнего слоя дорожного покрытия используется щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем. Это высокопрочная и долговечная смесь уже применялась при ремонте участка Гдовской трассы в прошлом году.

«При укладке ЩМА процесс должен быть непрерывным. Для этого используется перегружатель, который принимает горячую асфальтовую смесь из самосвала, перемешивает и перемещает в асфальтоукладчик. Это позволяет самосвалам сразу же разгружаться и возвращаться на завод, а асфальтоукладчику - непрерывно укладывать асфальт и добиваться таким образом хорошей ровности покрытия», - рассказал представитель подрядной организации АО «Буер».

На сегодняшний день таким способом уложено 7 км дорожного полотна. На 17 км проведено фрезерование и устройство выравнивающего слоя покрытия. Параллельно идут работы по укреплению обочин и расчистке полосы отвода.

Участок дороги протяженностью 22,4 км от границы Псковского района с Гдовским в сторону Гдова приводят в порядок по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт на сумму 318 рублей заключен между ГБУ ПО «Псковавтодор» и АО «Буер». Окончание ремонта запланировано на 17 сентября.