В Псковской области создадут рабочую группу по вопросам доступной среды

16:26, 14 августа 2020, ПАИ

В Псковской области может появиться рабочая группа, которая будет оценивать проекты будущих сооружений на соответствие нормам доступности среды для маломобильных людей, в качестве экспертов выступят в том числе люди с ограниченными возможностями. На эту необходимость указал губернатор Михаил Ведерников на совещании с председателем областной организации Всероссийского общества инвалидов Мариной Борисенковой, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что в Псковской области проживают 50 тысяч людей с ограничениями по здоровью. Но, несмотря на действие мер поддержки и развитие доступной среды, реализация госпрограммы требует «существенной перестройки подходов на многих уровнях».

В связи с этим губернатор подчеркнул, что в Псковской области должна появиться рабочая группа, которая будет заранее оценивать новые объекты перед строительством, на этапе их проектирования. «Думаю, что мы все выиграем от этого», - отметил глава региона.