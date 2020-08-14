Рецептом «идрицкого ассорти» поделился солист группы «Бахыт-Компот»
Рок-музыкант Вадим Степанцов, руководитель группы «Бахыт-Компот», отдыхает в псковской глубинке у своего друга – художника Дмитрия Дроздецкого. С Псковским агентством информации известный гость поделился рецептом «идрицкого ассорти».
«Брусника, черника и красная смородина», – объясняет музыкант, указывая на ведро ягод, наполненное местными торговцами на рынке.
Лидер рок-группы признался, что в деревне отдыхает от суеты. «Это такое местечко, где избавляюсь от интернет-зависимости, здесь мозги на место становятся. Вспоминаешь, кто ты такой: не функция, а кто ты такой как личность. И пишется лучше», – рассказал Вадим Степанцов.
В радоновом озере Себежского района Вадим Степанцов лечит суставы.
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