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О возможных новых очагах коронавируса предупредили в ВОЗ

В ВОЗ предупредили о возможных новых очагах коронавируса. Были названы места, которые могут стать новыми очагами COVID-19, пишет РИА Новости.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что во многих школах отсутствуют возможности соблюдать гигиену рук. 43% школ во всем мире в прошлом году не имели простого оборудования для мытья рук водой с мылом.

«Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года», — отметил Райан.

Также собеседник призвал носить маски в закрытых помещениях и соблюдать социальную дистанцию.

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