Как записаться на вакцинацию от гриппа в Пскове

18:56, 14 августа 2020, ПАИ

В августе в Псковской области начнется вакцинация от гриппа. Из-за опасности распространения коронавируса в этом году планируют привить до 60 % населения региона. В пресс-службе региональной администрации Псковскому агентству информации сообщили, как записаться на прививку от гриппа в Пскове и Великих Луках.

Медицинские учреждения региона готовятся к проведению вакцинации от гриппа, специалисты составляют план-график. Коронавирус и грипп схожи по своей симптоматике и приводят к воспалению лёгких, отмечают медики, при этом организму с обеими инфекциями одновременно справиться будет сложнее.

«В первую очередь необходимо прививаться людям из группы риска: это, как правило, люди старше 65 лет, граждане с заболеваниями бронхолёгочной и сердечно-сосудистой системы, онкологические больные. Рекомендуется привиться от гриппа как можно раньше, чтобы иммунитет успел сформироваться», – говорится в сообщении пресс-службы.

Записаться на прививку в Пскове можно в регистратурах поликлиник, а также в профилактических отделениях:

– поликлиника № 1 (улица Кузнецкая, 19): (8 8112) 66-53-54, 66-53-29, 66-53-50;

– поликлиника № 2 (улица Коммунальная, 23): (8 8112) 57-33-66, 56-14-41;

– поликлиника № 3 (улица Индустриальная, 8): (8 8112) 53-62-14, 53-22-61, 53-33-88.

Также можно обратиться в доврачебные кабинеты, где после осмотра терапевт сможет провести вакцинацию.

В Великих Луках можно записаться по телефону (8 81153) 3-81-53. О необходимости вакцинации также можно сообщить во время записи на диспансеризацию по телефону (8 81153) 3-02-55. Дополнительно запись проводится через инфоматы, расположенные в медицинском учреждении.

В Псковской области также организована возможность предварительной записи на вакцинацию посредством регионального портала медицинских услуг, а также по единому бесплатному номеру 8-800-100-66-03.