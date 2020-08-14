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Общество

Летальность от коронавируса в Псковской области ниже общероссийской

Процент летальности от коронавируса в Псковской области составляет 1,44 %. Такие данные на 13 августа озвучил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общероссийский показатель летальности от COVID-19 равен 1,69 %. Этот индекс является процентом умерших от количества заболевших. В регионах Северо-Западного федерального округа средний уровень летальности равняется 3,47 %.

Самая высокая смертность в СЗФО и в России по-прежнему отмечается в Санкт-Петербурге – 6,57 %.

В шести регионах этот показатель выше 1 %: в Архангельской области – 2,38 % (2,23 % – неделей ранее), в Новгородской области – 1,81 % (1,87 %), в Калининградской области – 1,73 % (1,52 %), в Псковской области – 1,44 % (1,42 %), в Республике Коми – 1,22 % (1,15 %), в Вологодской и Ленинградской областях – 1,05 % (1,01 % и 0,92 % соответственно).

Всего два региона Северо-Запада демонстрируют показатель ниже 1 %: Мурманская область — 0,92 % (0,80 %), Республика Карелия – 0,53 % (0,49 %). В Ненецком автономном округе по-прежнему показатель равен нулю.

Таким образом, на этой неделе в СЗФО четыре региона по-прежнему показывают летальность выше общероссийской (Санкт-Петербург, Архангельская и Новгородская области, а также Калининградская область), остальные восемь – ниже.

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