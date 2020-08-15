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Общество

Пропавшего в октябре прошлого года псковича разыскивает полиция

В Пскове полиция разыскивает 45-летнего Алексея Никандрова. В октябре 2019 года Никандров пропал без вести, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. 

Приметы: рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет в чёрную бейсболку, чёрную зимнюю куртку с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы и тёмные кроссовки (размер 42).

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02. 

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