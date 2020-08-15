0
18:34
Эпидемиологическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается — Михаил Ведерников
18:33
В Псковской области увеличилось число ковид-диссидентов
18:31
Рейды в магазинах и общественном транспорте будут проходить в Псковской области
18:30
Псковский губернатор: Направление Псков — Симферополь пользуется большим спросом
18:29
Программа газификации в Псковской области будет расширена
18:28
Начался ремонт оборудования в котельной Псковского района
18:19
Псковский губернатор призвал внимательно отнестись к требованиям Роспотребнадзора в новом учебном году
Еще новости
Общество

Умер режиссёр Борис Гершт

В Санкт-Петербурге умер театральный и телевизионный режиссёр, сценарист, телеведущий, поэт Борис Гершт. Об этом пишет газета «Известия».

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам и коллегам. Вся его творческая деятельность была связана с Ленинградом – Санкт-Петербургом. Многие его передачи, постановки, стихи были посвящены нашему городу», – заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор отметил работу режиссёра на городском телевидении и в Российском государственном институте сценических искусств. Его ученики отзывались о нём как о талантливом педагоге, а имя Бориса Гершта стало легендой среди телережиссёров.

«Настоящий интеллигент, профессионал, человек, преданный своему делу и Санкт-Петербургу, – таким его знали многие», – добавил Беглов.

Борис Гершт родился 5 июня 1937 года в Ростове-на-Дону. В 1938 году его семья переехала в Ленинград. Играл в спектаклях Народного театра Выборгского дворца культуры, учился в вечерней театральной студии при Театре Ленсовета. Окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «инженер-электрофизик».

За время работы режиссёром на Ленинградском телевидении (1969–1998) создал около 30 телеспектаклей и фильмов, а также большое количество передач. С 1978 года Гершт преподавал в Ленинградском институте культуры. С 1985 года – преподаватель кафедры режиссуры института сценических искусств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается — Михаил Ведерников
15 августа 2020
Эпидемиологическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается — Михаил Ведерников
В Псковской области увеличилось число ковид-диссидентов
15 августа 2020
В Псковской области увеличилось число ковид-диссидентов
Рейды в магазинах и общественном транспорте будут проходить в Псковской области
15 августа 2020
Рейды в магазинах и общественном транспорте будут проходить в Псковской области
Псковский губернатор: Направление Псков — Симферополь пользуется большим спросом
15 августа 2020
Псковский губернатор: Направление Псков — Симферополь пользуется большим спросом
Программа газификации в Псковской области будет расширена
15 августа 2020
Программа газификации в Псковской области будет расширена
Начался ремонт оборудования в котельной Псковского района
15 августа 2020
Начался ремонт оборудования в котельной Псковского района
Псковский губернатор призвал внимательно отнестись к требованиям Роспотребнадзора в новом учебном году
15 августа 2020
Псковский губернатор призвал внимательно отнестись к требованиям Роспотребнадзора в новом учебном году
Если кинотеатры, театры и бассейны остались бы закрыты, то мы бы их потеряли — Михаил Ведерников
15 августа 2020
Если кинотеатры, театры и бассейны остались бы закрыты, то мы бы их потеряли — Михаил Ведерников

Идет загрузка...