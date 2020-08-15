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Общество

Скульптура у входа на Олимпийский стадион в Амстердаме была перемещена из-за ассоциаций с фашистским жестом

К такому решению пришли после года исследований, передает ТАСС со ссылкой на газету Trouw.

Статую атлета с поднятой вверх правой рукой перенесут вглубь стадиона. Несмотря на то что её автор лишь использовал ставший популярным после Игр 1924 года в Париже жест приветствия спортсменов, вскоре его переняли фашисты и нацисты.

Так как образ может рождать ассоциации с фашизмом, изваяние решили убрать подальше. Впрочем, туристы смогут увидеть его, развеять же мифы вокруг скульптуры им помогут экскурсоводы.

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