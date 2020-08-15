Псковичи смогут увидеть коллекцию графики, которую музей-заповедник «Михайловское» сегодня представил в Оренбурге

22:29, 15 августа 2020, ПАИ

Почти 80 образцов графики Василия Звонцова Пушкинский заповедник привёз на выставку «Очарованный чудом». Об этом сообщает сайт visit.pskov.ru.

В Оренбургском областном музее изобразительных искусств рассказывают, что выставка названа в честь автора работ – выдающегося графика-офортиста, приверженца реалистической школы в искусстве, заслуженного и народного художника РСФСР. И определение «очарованный чудом» Василию Звонцову дал его друг, поэт Михаил Дудин.

В сердце выставки, безусловно, жемчужина Псковщины – виды Михайловского, Петровского, Тригорского, Святогорского монастыря с некрополем Пушкиных и Ганнибалов.

Говорят, художник, широко известный, к примеру, иллюстрациями к изданиям Михаила Пришвина, был влюблён в пушкинские места – очарован ими как чудом. Неслучайно коллекция работ Василия Звонцова в фондах музея-заповедника «Михайловское» является лучшей в России, насчитывая более 440 экспонатов.

Псковичи тоже смогут познакомиться с выставкой, хотя и дистанционно: онлайн-трансляция из Оренбурга состоится 20 августа в 16:00 на странице музея в соцсети «ВКонтакте».