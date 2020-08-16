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Ушёл в лес и не вернулся: В Себежском районе ищут 84-летнего пенсионера
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Общество

Ушёл в лес и не вернулся: В Себежском районе ищут 84-летнего пенсионера

В Себежском районе ищут 84-летнего мужчину, который ушёл в лес и не вернулся. В последний раз пенсионера видели 15 августа, сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

15 августа 84-летний Юрий Фомичев ушёл из посёлка Сосновый Бор Себежского района в лес и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы тёмные с проседью, глаза серые.

Был одет в тёмно-синюю рубашку, тёмные спортивные штаны и резиновые сапоги.

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