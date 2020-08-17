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Общество

Правительство предложит продлить выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Правительство России собирается предложить продлить стимулирующую политику в отношении медицинских работников, которые лечат пациентов с COVID-19. Соответствующее предложение в скором времени передадут Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин 17 августа прибыл в онкологический диспансер в Магадане, где при общении с медицинским персоналом и озвучил данное решение.

«Выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Сейчас мы смотрим на ситуацию с пандемией в целом. Конечно, она уже не такая, как в самом начале, но по мере анализа ситуации мы доложим президенту предложения о продолжении определенного образа стимулов медиков - и уверен, что их поддержат», - заверил Михаил Мишустин.

Планируется, что выплаты медикам будут продолжаться до декабря.

В ходе поездки премьера выяснилось, что несколько журналистов из его пула заразились коронавирусом.

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