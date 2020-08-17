Несколько журналистов из пула Мишустина заболели коронавирусом

07:12, 17 августа 2020, ПАИ

У журналистов, которые вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным ездили на Дальний Восток, обнаружился коронавирус, сообщает ТАСС.

Данные подтвердил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. Он сообщил, что заболевших уже изолировали. На данный момент за их состоянием наблюдают врачи. Он подчеркнул, что это не повлияет на график поездки премьера.

Михаил Мишустин прибыл на Дальний Восток 13 августа. Делегация посетила с официальным визитом Чукотку и Камчатку, планировалось посетить Магаданскую и Амурскую области, а также Камчатку, где он проведет совещание по вопросам электроэнергетики и газификации Дальнего Востока.

Журналисты, сопровождающие премьера, сдали уже несколько тестов на коронавирус. Первый – еще в Москве, затем, в командировке, их сдавали практически ежедневно.

Напоминаем, что в апреле премьер уже переболел коронавирусом.