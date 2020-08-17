Книга Дмитрия Горчева «Понаехавшие» — обзор колумниста ПАИ

10:22, 17 августа 2020, ПАИ

«О, тоскливейшая псковская осень - дождь даже не идёт, а просто так висит в воздухе, и идёшь ты сквозь него, идёшь, медленно-медленно набухаешь, отсыреваешь, и текут по очкам слёзы и все почему-то снаружи. На сельпо в деревне висит какое-то смешное расписание его работы, под расписанием амбарный замок. «Ну ладно, - подумал я, - зато прогулялся». Достал из мокрого кармана мокрую пачку сигарет, мокрую коробку спичек, посмотрел на них и спрятал назад. Смотрю - идёт хозяйка магазина. Продавщицей её нельзя назвать - это в городе бывают продавщицы. А она хозяйка - топит в магазине печку, занавесочки на окнах. Весёлая: "Кошечка, - говорит, - тут в магазин зашла, такая хорошенькая. Я ей хозяина нашла. Они такие радые! А вы заходите, заходите!"…»

Дмитрия Горчева интереснее читать и цитировать, чем писать про него. И это не потому, что сказать про него нечего, а просто потому, что вроде как и не нужно. Все есть и так в его произведениях, которые ждут своего читателя. Зачем лишние слова. Порою говорить об авторе, особенно в короткой заметке, – это все равно что полчаса рассказывать туристам про древний замок, а потом с ухмылкой сообщить: «А теперь мы еще немножко поговорим об архитектурных особенностях, и у нас останется пять минут, чтобы на него посмотреть…». Знайте, после этой фразы будут бить.

Так что, уважаемые читатели, мы совсем чуть-чуть коснемся биографии Дмитрия Горчева и некоторых особенностей его творчества, после чего у вас останется сколько угодно времени, чтобы ознакомиться с его произведениями более детально. Уже самостоятельно.

Дмитрий Горчев родился в 1963 году в Целинограде, окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, в 1999 году переехал в Санкт-Петербург, где работал художником… Тут вы, наверное, спросите, а какое отношение к псковской земле имеет писатель из Казахстана, проживавший в Питере? И я вам отвечу. Отчасти он все-таки наш, понаехавший. Именно на Псковщине прошли последние годы жизни Дмитрия, здесь он и окончил свой земной путь – в деревеньке Гостилово Невельского района. Что заставило Горчева променять Северную столицу на деревеньку, о существовании которой не знают даже сами псковичи? Наверное, вечные ценности: дрова, печка и тот самый сельповский магазин. Подальше вообще от всего. Только не нужно думать, что писатель продолжает традиции деревенской прозы. Ее на самом деле не так много. Любая мысль, появившаяся в голове, равно как и любое событие или воспоминание, служит сюжетом его коротких миниатюр.

Постараюсь все это проиллюстрировать на примере книги «Понаехавшие». Если верить «Википедии», она была выпущена уже после смерти писателя. В нее вошли избранные записи из «Живого журнала». Сам Горчев получил известность благодаря интернету, став одним из первых «тысячников» как раз в этом самом «Живом журнале». Книга была издана в 2010 году издательством «Рипол Классик».

Иногда складывается впечатление, что Дмитрий Горчев прочитал всю русскую классическую литературу, а потом сам себе сказал: «Все это, конечно, круто и интересно, и спасибо вам большое, ребята, но я буду писать по-своему». Поэтому временами в нем можно видеть Довлатова, временами Лимонова, временами Зощенко, он похож на всех и не похож ни на кого. Его бытописание очаровывает, внимание к деталям поражает, а слог вызывает восторг. Специально выискивать примеры не буду, просто ткну в первый попавшийся текст. Допустим, вот:

Про мироздание

«Я так думаю, что мироздание – оно как я: не злое, в общем-то, но к людям очень невнимательное.

Чтобы оно на тебя обратило внимание, надо ему ныть. Тогда оно, чтобы от тебя отделаться, подарит тебе все сокровища царей земных. И тут главное вовремя заткнуться, а то прихлопнет, чтоб не напрягал.

Вот я с утра поныл мирозданию про тринадцать рублей – оно тут же сто баксов подкинуло. Не состояние, конечно, пасеку не купишь, но пива о-го-го сколько можно выпить и курить еще при этом беспрерывно.

Вот и славно. А там видно будет».

Простенькая миниатюра с юмором. Но зачастую произведения Горчева не столько ироничны, сколько лиричны, а на смену комедии приходит трагикомедия. Но что-то общее во всех миниатюрах все-таки есть – это врожденное остроумие.

Дмитрий Горчев вел свой сетевой дневник. Как и в любом дневнике – в нем присутствовали какие-то личные записи. Рядом с ними по соседству находились и короткие рассказы. Все это в общем потоке, конечно же, перемешалось. И вот уже простая запись становится литературным произведением, а литературное произведение становится чем-то личным.

Просто так жизнь

«В связи с различными болезнями, в которых во всех сам же и виноват, сижу дома и веду тихую незаметную жизнь — читаю муми-троллей, которых каким-то образом ухитрился никогда раньше не читать, просматриваю телепередачи. Еще купил ностальгический диск с разными думами и квейками — даже поиграл минут, наверное, двадцать. Там все по-прежнему и всё те же монстеры всё так же поджидают за теми же углами, скучают без меня. Милые, милые. И ничуть не постарели».

«Зато когда я менял деньги в обменнике и дал в качестве документа военный билет, выданный мне ровно двадцать лет назад, женщина за стеклом долго сравнивала фотографию со мной и сказала: «Да, а вы поизносились». Я как-то не нашелся чего ответить. Но деньги поменяла, впрочем, другие обычно по военному билету не меняют и тому, что я военнослужащий в самоволке, не верят».

«Ночью с кем-то ещё вместе чинили чью-то огромную спину. Со спины лохмотьями висела кожа, нужно было приклеивать ее обратно, растворяя лохмотья при помощи какого-то кислотного раствора наподобие того, каким золотят купола на церквях. Дело осложнялось тем, что вся спина была завалена бумагами с какими-то нужными записями. Среди бумаг я нашел фотографию Высоцкого с автографом».

…Миниатюры Дмитрия Горчева притягивают своей простотой, непосредственностью и комичностью. Писатель выступает не только в роли рассказчика, но и в роли «виртуального друга», который заходит к своему читателю и говорит: «Представляешь, была у меня такая история…». О чем-то похожем писал Сэлинджер, когда рассуждал устами своего героя о хороших писателях.

P.S. Дмитрий Горчев стал известен благодаря интернету, поэтому посчитал вполне логичным сфотографировать не бумажную книгу, а вполне себе электронную. И вы, если захотите, можете скачать или купить в интернет-магазине любую из его книжек.

P.P.S. А еще в произведениях Дмитрия Горчева присутствует (о ужас!) мат! Это на всякий случай.

Дмитрий Анатольевич Горчев – прозаик, художник, иллюстратор. Родился 27 сентября 1963 года в Целинограде. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков. Работал токарем, учителем иностранного языка, системным администратором, техническим переводчиком. В 1999 году по приглашению Александра Житинского переезжает в Санкт-Петербург и начинает работать главным художником издательства «Геликон Плюс», а чуть позже одновременно и журнала Бориса Стругацкого «Полдень, XXI век». Автор нескольких книг. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. В 2004 году писатель удостоился премии «РОТОР» в номинации «Сетевой писатель года», заняв второе место. В 2005 году переехал в деревню Гостилово Невельского района Псковской области.

25 марта 2010 года найден мёртвым на крыльце своего дома. Как сообщила в блоге писателя его супруга Екатерина, причиной смерти стало обширное внутреннее кровоизлияние. Писатель похоронен в деревне, в которой жил последние годы. У него остались взрослая дочь и сын. В настоящий момент учреждена литературная премия имени Дмитрия Горчева.