Акция «Дорога к школе» продолжается в Псковской области

16:16, 17 августа 2020, ПАИ

Активисты партийных проектов «Единой России» «Безопасные дороги и «Крепкая семья» в преддверии начала учебного года проводят акцию «Дорога к школе». В рамках мероприятия проходят рейды по образовательным учреждениям и осмотр прилегающих и школьных территорий на предмет их безопасности для детей. Основные требования – наличие ограждений, искусственных неровностей, дорожных знаков и разметки – должны быть строго соблюдены.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, в Пскове такие рейды проводятся еженедельно. Активисты партпроектов, депутаты Псковской городской Думы, осматривают школы, расположенные в их избирательных округах.

«Наша задача – до начала учебного года проверить порядка 70 % учебных заведений, выявить недочеты и успеть их исправить до того, как дети пойдут в школу», – пояснил региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов.

В Пскове в рамках акции «Дорога к школе» общественники провели уже 14 рейдов по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для нахождения детей. Проверено 20 школ.

Территория, прилегающая к гуманитарному лицею № 15, по итогам мониторинга никаких нареканий не вызвала. На ряде объектов требовалось произвести небольшие по объему работы. К примеру, в ходе мониторинга прилегающей территории у милицейско-правового лицея общественники обратили внимание на необходимость выкашивания высокой травы вдоль дороги, которая закрыла видимость пешеходного перехода. По пути следования к школе № 3 опасным местом был назван мостик через Чертов ручей, где необходимо установить перила. При проверке прилегающей территории к школе № 17 участники рейда указали на отсутствие пешеходного перехода с улицей Новгородской и плохо видимую разметку. Кроме того, на прилегающих к некоторым образовательным учреждениям территориях были выявлены аварийные деревья, которые могут создать опасность на маршрутах движения школьников во время непогоды и сильного ветра.

«Все выявленные в ходе рейдов недочеты фиксируются, обращения направляются для принятия мер по их исправлению в соответствующие структуры администрации города. С управлением образования у нас очень конструктивное взаимодействие. Они со своей стороны также следят за ситуацией, все заявки оперативно передают в Управление городского хозяйства. Также активны и сами директора школ. Небольшие недочеты исправляются быстро. Самые большие затратные работы – это ограждения школ, а то, что можно сделать быстро, – никаких бумажных проволочек мы не наблюдаем, вопросы решаются, можно даже сказать, с устного обращения. К примеру, на моем округе выкос травы вдоль дороги у милицейско-правового лицея был произведен сразу после того, как мы обратили внимание на этот недочёт. Сейчас уже можно сказать, что в областном центре школы в целом готовы к началу учебного года, ребята пойдут по безопасным маршрутам. Хотелось бы поблагодарить директоров школ за работу по подготовке школ и пожелать, чтобы учебный год начался традиционно и дети вернулись в школы и сели за парты», – отметил Денис Иванов.

К проведению акции «Дорога к школе» подключились все отделения партии в муниципалитетах региона.