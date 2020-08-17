Более 35 тысяч налоговых деклараций поступило в налоговые органы Псковской области

18:10, 17 августа 2020, ПАИ

В налоговые органы Псковской области в рамках декларационной кампании 2020 года поступило более 35,4 тысяч налоговых деклараций формы 3-НДФЛ. Сумма налога, подлежащая уплате, выросла на 21 % и составила 170 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

При этом сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, в том числе в связи с предоставлением налоговых вычетов составила 878 млн рублей. Это на 29,5 % больше, чем в прошлом году. Её рост связан, в том числе, с работой налоговых органов по повышению налоговой грамотности населения: информированию о возможных льготах и упрощению процедуры предоставления налоговых вычетов, отметили в пресс-службе.

Самыми популярными вычетами среди граждан по-прежнему остаются имущественные и социальные. До конца года количество представленных налоговых деклараций и заявленных вычетов может вырасти, так как заявить вычет можно в любое время в течение года, уточнили налоговики.

В 2020 году обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, 12,5 тысяч налогоплательщиков. В настоящий момент отчитались о полученных доходах 5,8 тысяч физических лиц данной категории.

В случае непредставления в установленные сроки в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ к налогоплательщику будут применены штрафные санкции.

Заполнить и направить декларацию по НДФЛ, в том числе для получения вычетов, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».