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Происшествия

У одной из погибших в Великолукском районе осталось трое детей

В результате аварии погибли две женщины – пассажирки маршрутки. У одной из погибших осталось трое детей. Количество пострадавших уточняется. На момент ДТП детей в салоне микроавтобуса не было.

Как передаёт корреспондент газеты «Наш путь» (Великолукский район), до остановки оставался километр. Водитель автобуса со стажем работы 40 лет попытался уйти от столкновения и выкрутил руль в сторону.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа.

Ранее ПАИ опубликовало фоторепортаж с места события и рассказало об обстоятельствах аварии.

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