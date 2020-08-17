У одной из погибших в Великолукском районе осталось трое детей

22:33, 17 августа 2020, ПАИ

В результате аварии погибли две женщины – пассажирки маршрутки. У одной из погибших осталось трое детей. Количество пострадавших уточняется. На момент ДТП детей в салоне микроавтобуса не было.

Как передаёт корреспондент газеты «Наш путь» (Великолукский район), до остановки оставался километр. Водитель автобуса со стажем работы 40 лет попытался уйти от столкновения и выкрутил руль в сторону.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа.

Ранее ПАИ опубликовало фоторепортаж с места события и рассказало об обстоятельствах аварии.