У одной из погибших в Великолукском районе осталось трое детей
В результате аварии погибли две женщины – пассажирки маршрутки. У одной из погибших осталось трое детей. Количество пострадавших уточняется. На момент ДТП детей в салоне микроавтобуса не было.
Как передаёт корреспондент газеты «Наш путь» (Великолукский район), до остановки оставался километр. Водитель автобуса со стажем работы 40 лет попытался уйти от столкновения и выкрутил руль в сторону.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа.
Ранее ПАИ опубликовало фоторепортаж с места события и рассказало об обстоятельствах аварии.