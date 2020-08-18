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Общество

Четыре зуба вытащили из легких пациента медики в Дагестане

Дагестанские врачи извлекли четыре зуба из легких жителя Дербентского района, пишет газета «Известия» со ссылкой на «АиФ Дагестан». 

По словам пациента, несколько дней назад ему установили зубной мост на четыре зуба, который он случайно проглотил во время сна. После этого он обратил внимание, что у него начался кашель, затруднилось дыхание.

Выяснилось, что конструкция застряла в промежуточном бронхе правого легкого, где спровоцировала воспалительный процесс. Специалисты провели ряд манипуляций и вытащили коронки из легких.

В Министерстве здравоохранения Дагестана отметили, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо и его жизни ничего не угрожает. 

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