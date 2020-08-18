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Общество

После сильного ливня в Благовещенске ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели после сильного ливня в Благовещенске Амурской области. За сутки уровень осадков в городе превысил отметку «опасное явление», пишет РИА Новости.

Во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решено открыть пункт временного размещения для эвакуированного населения.

Сильный ливень в Благовещенске продолжался на протяжении всей ночи. В посёлках повалены деревья, размыты дороги и улицы, частично не работают светофоры.

Без электричества ночью остались 55 многоквартирных домов в районе 5-й Стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтская, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова. Помимо этого, два корпуса детского сада № 68 не принимают детей.

Сейчас в городе идёт ликвидация последствий ливня, коммунальные службы откачивают воду на социально значимых объектах и дорогах.

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