После сильного ливня в Благовещенске ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели после сильного ливня в Благовещенске Амурской области. За сутки уровень осадков в городе превысил отметку «опасное явление», пишет РИА Новости.
Во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решено открыть пункт временного размещения для эвакуированного населения.
Сильный ливень в Благовещенске продолжался на протяжении всей ночи. В посёлках повалены деревья, размыты дороги и улицы, частично не работают светофоры.
Без электричества ночью остались 55 многоквартирных домов в районе 5-й Стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтская, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова. Помимо этого, два корпуса детского сада № 68 не принимают детей.
Сейчас в городе идёт ликвидация последствий ливня, коммунальные службы откачивают воду на социально значимых объектах и дорогах.