Эксперты назвали лучшую питьевую воду в России

10:20, 18 августа 2020, ПАИ

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовал питьевую воду в бутылках популярных марок и назвал лучшие из продающихся в России. Об этом пишет газета «Известия».

Сообщается, что в тестировании участвовала продукция брендов Societe Minerale Original, «Пилигрим», «Черноголовская», «Шишкин лес» и «ФрутоНяня».

Проверка безопасности не выявила нарушений, правда только продукция «ФрутоНяня» оказалась водой высшей категории, предназначенной для детского питания.

В воде «Шишкин лес» и Societe Minerale Original нашли небольшое количество фтора — это плюс данной продукции. В итоге к покупке рекомендовали все проверенные образцы.