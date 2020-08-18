В районах Псковской области выросло количество «стобалльников» по ЕГЭ

16:02, 18 августа 2020, ПАИ

В Псковской области сегодня количество школьников, набравших 100 баллов по ЕГЭ, охватывает большее количество школ. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.

По словам Александра Седунова, похвастаться такими результатами в регионе могут «не только топовые школы», но и учебные заведения Усвят, Новоржева и других районов. По мнению гостя эфира, сегодня качество образования в школах высокое.

Отвечая на вопрос об эффективности домашнеего образования, Александр Седунов отметил, что ученик и учитель должны «работать в живом общении». «Надеемся, что учебный год будет проходить очно, с требованиями Роспотребнадзора», - заключил председатель комитета.