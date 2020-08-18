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Общество

Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иски на 1 рубль

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявили к нему иск о компенсации морального вреда на сумму в один рубль, сообщает ТАСС.

«Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль», - зачитал текст иска адвокат пострадавшей стороны, Александр Добровинский.

Добровинский отметил, что он надеется, что это поставит точку во всех домыслах относительно немыслимых компенсаций, которые якобы требует пострадавшая сторона.  

Сторона защиты Ефремова назвала компенсацию в 1 рубль слишком большой. «Каждый товар имеет ценность, также моральные страдания имеют ценность. Вот они оценили, наконец-то, реально свои моральные страдания. И один рубль - это слишком большая сумма компенсации для них», - отметил Эльман Пашаев.

По его словам, обоснованными являются только требования старшего сына погибшего - Виталия Захарова. Тот заявил иск на сумму 6 млн 500 тыс. рублей. «Вот он реально пострадал. А остальным телеканалы столько заплатили за участие в ток-шоу про это ДТП, что им работать еще долго не надо будет», - заключил адвокат.

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