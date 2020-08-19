В Плюсском районе предприятие задолжало сотрудникам 325 тысяч рублей

09:40, 19 августа 2020, ПАИ

325 тысяч рублей зарплаты задолжало предприятие сотрудникам в Плюсском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

20 сотрудников МУП «Сервис» не получили заработную плату за май и июнь 2020 года на общую сумму 325 тысяч рублей. Кроме того, они не получили компенсации за задержку заработной платы за предыдущие месяцы.

В отношении руководителя МУП «Сервис» возбуждено дело об административном правонарушении. И.о. директора организации привлечена к административной ответственности по указанной статье с назначением наказания в виде штрафа размером 10 тысяч рублей.

Задолженность по заработной плате и иным выплатам погашена перед работниками организации в полном объеме.