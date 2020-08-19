0
11:28
В Пскове 19 августа будет перекрыт участок улицы Некрасова
11:13
В ПсковГУ рассказали, как будет организовано обучение с 1 сентября
10:49
Ещё 37 человек заразились коронавирусом в Псковской области
10:32
Из-за погоды концерт «Спасибо медикам» переносится из Псковского кремля в БКЗ
10:19
Складированные дрова у котельной в Гдове поджёг неизвестный
10:01
Три лесных пожара произошло в Псковской области за сутки
09:53
Благоустроенные по партпроектам объекты осмотрел Александр Козловский
Еще новости
Общество

В Плюсском районе предприятие задолжало сотрудникам 325 тысяч рублей

325 тысяч рублей зарплаты задолжало предприятие сотрудникам в Плюсском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

20 сотрудников МУП «Сервис» не получили заработную плату за май и июнь 2020 года на общую сумму 325 тысяч рублей. Кроме того, они не получили компенсации за задержку заработной платы за предыдущие месяцы.

В отношении руководителя МУП «Сервис» возбуждено дело об административном правонарушении. И.о. директора организации привлечена к административной ответственности по указанной статье с назначением наказания в виде штрафа размером 10 тысяч рублей.

Задолженность по заработной плате и иным выплатам погашена перед работниками организации в полном объеме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Пскове 19 августа будет перекрыт участок улицы Некрасова
19 августа 2020
В Пскове 19 августа будет перекрыт участок улицы Некрасова
В ПсковГУ рассказали, как будет организовано обучение с 1 сентября
19 августа 2020
В ПсковГУ рассказали, как будет организовано обучение с 1 сентября
Ещё 37 человек заразились коронавирусом в Псковской области
19 августа 2020
Ещё 37 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Из-за погоды концерт «Спасибо медикам» переносится из Псковского кремля в БКЗ
19 августа 2020
Из-за погоды концерт «Спасибо медикам» переносится из Псковского кремля в БКЗ
Складированные дрова у котельной в Гдове поджёг неизвестный
19 августа 2020
Складированные дрова у котельной в Гдове поджёг неизвестный
Три лесных пожара произошло в Псковской области за сутки
19 августа 2020
Три лесных пожара произошло в Псковской области за сутки
Благоустроенные по партпроектам объекты осмотрел Александр Козловский
19 августа 2020
Благоустроенные по партпроектам объекты осмотрел Александр Козловский
В Плюсском районе предприятие задолжало сотрудникам 325 тысяч рублей
19 августа 2020
В Плюсском районе предприятие задолжало сотрудникам 325 тысяч рублей

Идет загрузка...