Складированные дрова у котельной в Гдове поджёг неизвестный
Складированные дрова у больничной котельной № 2 в Гдове на улице Белоцерковец поджёг неизвестный, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар случился 19 августа в 1:40. На территории котельной № 2 огнём повреждены три штабеля дров площадью 80 квадратных метров.
Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Пожарные тушили пожар у больничной котельной несколько часов. Они спасли от огня здание котельной. Предположительная причина пожара – поджог.