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Общество

Складированные дрова у котельной в Гдове поджёг неизвестный

Фото газеты «Гдовская заря»

Складированные дрова у больничной котельной № 2 в Гдове на улице Белоцерковец поджёг неизвестный, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 19 августа в 1:40. На территории котельной № 2 огнём повреждены три штабеля дров площадью 80 квадратных метров.

Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Пожарные тушили пожар у больничной котельной несколько часов. Они спасли от огня здание котельной. Предположительная причина пожара – поджог.

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